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الراقي يدعم زكريا في ظرفه الصحي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفاعل الأهلي مع الحالة الصحية للاعب المصري مؤمن زكريا المحترف السابق في صفوف الفريق الأهلاوي، إذ نشر النادي الأهلي رسالة للاعب عبر الحساب الرسمي للنادي في «انستغرام» تمنى من خلالها الشفاء العاجل له، عقب العارض الصحي الذي يمر به حالياً.

وكان مؤمن زكريا -لاعب الأهلي المصري حالياً- قد ظهر في لقاء تلفزيوني وتحدث عن حالته الصحية، فيما ظهر المرض عليه من خلال حالة صعوبة النطق التي يعاني منها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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