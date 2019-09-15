شكرا لقرائتكم خبر عن الراقي يدعم زكريا في ظرفه الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفاعل الأهلي مع الحالة الصحية للاعب المصري مؤمن زكريا المحترف السابق في صفوف الفريق الأهلاوي، إذ نشر النادي الأهلي رسالة للاعب عبر الحساب الرسمي للنادي في «انستغرام» تمنى من خلالها الشفاء العاجل له، عقب العارض الصحي الذي يمر به حالياً.

وكان مؤمن زكريا -لاعب الأهلي المصري حالياً- قد ظهر في لقاء تلفزيوني وتحدث عن حالته الصحية، فيما ظهر المرض عليه من خلال حالة صعوبة النطق التي يعاني منها.