شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لم نخسر بالخمسة مثل نادى أخر والزمالك قادر على التأهل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يثق فى قدرة لاعبيه على التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب جينراسيون فوت السنغالي.

أضاف رئيس الزمالك فى تصريحات تلفزيونية إن فريقه لم يخسر بالخمسة مثل نادى أخر موضحا أن الأبيض يحتاج للفوز بهدف واحد فقط من أجل التأهل فى لقاء العودة".

وأشاد مرتضى منصور بقدرات ميتشو المدير الفنى للزمالك قائلا :" ميتشو مدرب محترف يعرف ما يفعله جيدًا، مشاركة محمد عنتر كانت لهدف، فهو لاعب قوي وسريع والجميع شاهد لياقة لاعبي الفريق السنغالي".

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واختتم: "هناك فريق مصري خسر بخمسة أهداف، هذا لم يحدث معنا، لدينا فريق محترم ومدرب محترم، الأهلي فاز على فريق لم يقم بهجمة واحدة طيلة اللقاء، وسنلتقي في السوبر بكل لاعبينا".

وتعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.