شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يرفض إلغاء ودية منتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش على فكرة الغاء المباراة الودية الاخيرة لفريقه مع منتخب السويس والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد اعلان قرعة الدوري الجديد .

كما رفض فارياس فكرة اجراء اية تعديلات على جدول استعداداته للموسم الجديد مؤكداً أنه سيحاول الدفع بالعناصر البديلة فى ودية منتخب السويس لتجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب فى الاسبوع الاول لمسابقة الدوري .

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وفاز الطلائع على نبروه فى أخر ودياته بهدفين مقابل هدف سجلهما كابوريا وعمرو جمال .

وقيد الطلائع فى قائمته 30 لاعباً هم محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى وأحمد هانى حسينى ، عمرو السيسى ومهند لاشين وناصر منسى ومحمود سامى والفلسطينى مشيل ميلاد طارق وحسام باولو وأحمد دواوودا والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا وكريم ممدوح وأحمد علاء وأحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق وعمرو جمال ".