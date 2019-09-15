سوبر كورة.. مرتضى منصور يكشف سبب خسارة الزمالك أمام بطل السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، سبب خسارة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت. تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

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