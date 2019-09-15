شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأحد فريق الاسماعيلى تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس السبت عقب الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 لكأس العرب

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الاسبوع الأول لمسابقة الدوري العام فى نسختها الـ 61 والمقرر إنطلاقها 21 سبتمبر الجارى .

ومن جانبه أبدى المدرب الصربي ميودراج يسيتش ، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، عن سعادته بفوز فريقه على حساب أهلي بنغازي الليبي بنتيجة (4-2) ، قائلا إن الفريقين قدما وجبة كروية مميزة ولعبا مباراة كبيرة، موضحاً أن الفوز بأربعة أهداف أمر ليس سهلاً في كرة القدم وانتصار مطمئن للدراويش.

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وأشار إلى أن فريقه سيتعامل بكل حذر مع مباراة الإياب في تونس وسيلعب على خطف تذكرة التأهل لدور الستة عشر للبطولة موضحاً أنه تولى المهمة منذ 11 يوماً فقط ويستطلع قدرات اللاعبين وسيصحح الأخطاء باستمرار.

وأوضح أن الفريق قدم الشوط الأول بشكل مثالي ولكنه تراجع بدنياً في الشوط الثاني وهو ما سمح للفريق الليبي بالعودة بكل قوة، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا أقصى جهدهم كما أن الجمهور دعم الفريق بقوة في المباراة.

ووجه ميودراج رسالة للجماهير مطالباً بالصبر حتى تنفيذ أسلوبه وفلسفته الكروية التى ستساهم فى إرتفاع مستوى الدراويش بصورة كبيرة.