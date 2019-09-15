شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للاسكواش CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الأحد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولتين "‎‎CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020"، و " CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019"، والتي تصنف بالفئة البلاتينيه،بأحد فنادق القاهرة، حيث تنطلق البطولتان في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019 في سفح الأهرامات.

وتضم البطولتان أفضل لاعبي الإسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش.

ويبلغ إجمالي مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش "2019-2020 " 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية، 185 ألف دولار.

ويقام المؤتمر بحضور كل من: علي فرج المصنف الأول ورنيم الوليلي المصنفة الأولى بالإضافة إلى:

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ليي بيتشيل رئيس الاتحاد الدولي لمحترفين الاسكواش، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -البنك التجاري الدولي CIB، حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB ، عمرو منسي، مدير البطولة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS