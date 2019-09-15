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أهلي جدة يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو

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أعلن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة، فسخ التعاقد مع المدير الفنى الكرواتى برانكو عقب الخسارة أمام نادى الوحدة 2  / 1 فى الجولة الثالة من الدورى السعودى للمحترفين.

حقق نادي الوحدة فوزا غاليا أمام نظيره النادي الأهلي، بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة في جدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس للمحترفين.

 
وفقا لتقارير محلية فأن إدارة النادى الأهلى تدرس التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق السعودى فى الموسم قبل الماضى، وبعدها انتقل لقيادة الزمالك المصرى. 

 
يحتل الأهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما الوحدة فى المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.

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