شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يستعرض خطة إعداد «الأوليمبي» استعدادًا للبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، جلسة مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى خلال الأيام المقبلة لمناقشة الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد المنتخب لنهائيات كاس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بناء على تعليمات أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى كلف الجناينى، خلال جلسته معه، بضرورة تلبية متطلبات الجهاز الفنى ومتابعة استعداداته للبطولة الإفريقية ليس فقط لضمان الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بل لتقديم عروض وتحقيق نتائج مرضية تسعد بها جماهير الكرة المصرية.

يذكر أن المنتخبات الـ8 التى تأهلت لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر هى: مصر والكاميرون وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالى.

وتقام أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر باستاد القاهرة واستاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات.

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وطلب غريب خوض 3 وديات خلال المعسكر الأخير المقرر فى أكتوبر المقبل لرغبته فى الاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين الذين دخلوا حساباته عقب التجارب الودية الأخيرة للمنتخب وكذلك علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا، وينتظر أن يقدم غريب تقريرا لمجلس إدارة اتحاد الكرة عن برنامج المنتخب والتصور الجديد للائحة التى وضعها غريب الخاصة بالبطولة الإفريقية، وكذلك التقييم الفنى للاعبين الذين اختارهم خلال المعسكرات الماضية.

من جانبه، أبدى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، سعادته البالغة بالمعسكر الأخير، لافتًا إلى أنه نجح فى تحقيق أقصى استفادة منهما، والتركيز فى الوقت الحالى على البطولة الإفريقية.

وأضاف المدير الفنى أنه حقق استفادة كبيرة من وديتى السعودية، بعد أن منح فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين فى المباراتين وقام بتجربة أكثر من طريقة لعب.

وأشار إلى أنه ينتظر القرعة لدراسة المنتخبات التى ستلعب مع المنتخب بشكل جيد من خلال التسجيلات والمعلومات التى سيحصل عليها لوضع الخطة المناسبة لكل مباراة سيلعبها المنتخب.

وأشاد المدير الفنى بدعم اتحاد الكرة وحرصه على توفير كل المتطلبات الخاصة بإعداد المنتخب حتى يظهر بمستوى جيد فى البطولة.