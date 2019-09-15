شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ودية تجهز مصر المقاصة لبطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، استعدادا لانطلاق مباريات الدورى الممتاز.

صصكلف ميدو وليد هويدى، مدير الكرة، بالبحث عن ثلاثة فرق قوية لخوض مباريات وديه معها خلال الفترة الحالية من أجل التوصل لتشكيل مناسب من اللاعبين لخوض المباريات الرسمية، وحدد المدير الفنى الفرق التى يريد مقابلتها وديا حيث طلب ميدو أن تكون من الفرق التى احتلت المراكز الستة الأولى خلال الموسم المنقضى، من أجل تحقيق أقصى استفادة من المباريات الثلاث الودية.

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وكان ميدو قد أشاد بدورة الجونة الودية، التى احتل فيها الفريق الفيومى المركز الثالث عقب الخسارة من الجونة والفوز على أسوان، بعدما نجحت المباراتان فى تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمباريات الرسمية.

كان الفريق قد اختتم تعاقداته الصيفية بضم 7 لاعبين، هم: محمد إبراهيم وأيمن حفنى وعمرو مرعى وأودو موسيس وخالد أوتشو وأحمد صبيحة ومحمود فهمى.

من جانبه، أكد اللواء بكرى سليم، نائب رئيس النادى، أن قرعة الدورى للموسم الجديد، التى أسفرت عن وقوع الفريق الفيومى فى مواجهة أولى مع نادى أسوان، كانت نزيهة وعادلة ولا تتضمن أى مجاملات، مشيرا إلى أن مواجهة المقاصة وأسوان فى الجولة الأولى لن تكون سهلة على الإطلاق، فالفريق الأسوانى ليس حديث عهد بالدورى الممتاز.

وأضاف سليم عن المباراة الثانية التى تجمع أبناء الفيوم بالزمالك فى مواجهة سريعة عقب مباراة الكأس التى جمعت الزمالك والمقاصة فى ربع النهائى، وفاز الفريق الأبيض بهدف نظيف، أن لكل مباراة ظروفها وأحداثها وأن جميع الفرق تُحترم.