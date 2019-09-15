اخبار الرياضه

الأهلي السعودي يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأهلي السعودي يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو

الأحد 15 سبتمبر 2019

7f7de09c8c.jpg
الأهلي السعودي يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو

كتب

الخليج 365

أعلن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة السعودى فسخ التعاقد مع المدير الفنى الكرواتى برانكو عقب الخسارة أمام نادى الوحدة 2  / 1 فى الجولة الثالة من الدورى السعودى للمحترفين.

 

Advertisements

حقق نادي الوحدة السعودى فوزا غاليا أمام نظيره النادي الأهلي، بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة في جدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس للمحترفين.

  وفقا لتقارير سعودية فأن إدارة النادى الأهلى السعودى تدرس التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق السعودى فى الموسم قبل الماضى، وبعدها انتقل لقيادة الزمالك المصرى. 

  يحتل الأهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما الوحدة فى المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا