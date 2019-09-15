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الأهلي السعودي يعلن فسخ التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو
الأحد 15 سبتمبر 2019
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الخليج 365
أعلن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة السعودى فسخ التعاقد مع المدير الفنى الكرواتى برانكو عقب الخسارة أمام نادى الوحدة 2 / 1 فى الجولة الثالة من الدورى السعودى للمحترفين.
حقق نادي الوحدة السعودى فوزا غاليا أمام نظيره النادي الأهلي، بنتيجة 2 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة في جدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وفقا لتقارير سعودية فأن إدارة النادى الأهلى السعودى تدرس التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق السعودى فى الموسم قبل الماضى، وبعدها انتقل لقيادة الزمالك المصرى.
يحتل الأهلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما الوحدة فى المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط.
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