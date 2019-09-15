شكرا لقرائتكم خبر عن الحليفي ينتزع «ذهبية آسيا» للمبارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتزع ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة عبدالكريم الحليفي، الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية، لسلاح الإبيه، المقامة حاليا في الكويت، بعد فوزه على الكويتي سلطان حسن في نهائي البطولة، فيما حقق زميله أحمد الفيحاني الميدالية البرونزية.

وسيختتم المنتخب السعودي مشاركته اليوم (الأحد) في سلاح السايبر الذي يمثله كل من علي البحراني، ومحمد العمرو، وراشد المطيري، وزياد المطيري، وسعود المطيري، وجاسر البكر، وعبدالله المنسف.

الجدير بالذكر أن عدد ميداليات الأخضر السعودي ارتفع إلى 3، بعد أن حقق إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية في سلاح الفويل أول أيام البطولة.