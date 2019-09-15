شكرا لقرائتكم طارق قنديل : أداء الأهلى تحسن تحت قيادة فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع قنديل خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، أن الأهلى واجه صعوبات عديدة خلال مواجهة كانو سبورت الغيني فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، متمثلة فى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة.
وعن اعلان الأهلى تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب، قال عضو المجلس أن الجميع يعلم مبادئ وقيم القلعة الحمراء والتى لا تقبل المزايدات، لافتا إلى أن الأهلى لا يتخلى عن ابناءه.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق قنديل : أداء الأهلى تحسن تحت قيادة فايلر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.