شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : عواد وشيكابالا وبن شرقي وأوناجم راجعين وهيلعبوا أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن مستوى لاعبى الفريق الأبيض أمام جينيراسيون السنغالى لن يؤثر على مواجهة السوبر أمام الأهلى المقرر لها 20 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بحضور 10 ألاف مشجع.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم :" ما هو علاقة مباراة الزمالك و جينيراسيون بالسوبر المصرى ؟ و عواد وشيكابالا وبن شرقي وأوناجم راجعين وهيلعبوا أمام الأهلي".و أمام

تعرض الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا..