شكرا لقرائتكم ميتشو يستعد من السنغال لمواجهة الأهلى بالسوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد فى السنغال، قبل مغادرة العاصمة السنغالية داكار فى الثانية صباح يوم الاثنين، على أن تصل البعثة إلى القاهرة فى الخامسة مساء الاثنين بعد "ترانزيت" المغرب.
وخسر فريق الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
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