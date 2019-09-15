شكرا لقرائتكم موعد مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلا على نظيره ماليندى بطل زنجبار باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية .

موعد مباراة المصرى وماليندى الزنجبارى

موعد مباراة المصرى وماليندى.. تقام مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار اليوم الاحد الموافق 15 / 9/ 2019 فى تمام الثالثة والربع عصراً حيث يسعى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 29 من سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.

موعد مباراة المصرى وماليندى.. مشوار الفريقين فى الكونفدرالية

موعد مباراة المصرى وماليندى.. كان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.

Advertisements

موعد مباراة المصرى وماليندى.. طاقم تحكيم أوغندى

موعد مباراة المصرى وماليندى.. أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصري مع ماليندي إلى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالي ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

موعد مباراة المصرى وماليندى.. المصرى يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل زنجبار

موعد مباراة المصرى وماليندى.. كان المصري نجح في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الثلاثي الظهير الأيسر بهاء مجدي وصانع الألعاب عماد فتحي، لاعبا نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، وخالد مصطفى مدافع القلعة البيضاء الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع مفتاح طقطق، صانع ألعاب فريق أهلي طرابلس الليبي، ومحمد زكريا "شيكا" الجناح الأيمن لنادي فاركو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.