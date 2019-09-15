شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : الزمالك خرج من موقعة السنغال بأقل الخسائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن فريقه خرج بأقل الخسائر أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت. قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم :" عاملين حملة علينا عشان يحبطوا الفريق قبل لقاء السوبر، احنا طلعنا بأقل الخسائر من مباراة بطل السنغال ". Advertisements علق رئيس الزمالك على أسباب خسارة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال قائلا :" الخسارة ممكن تكون بسبب الرطوبة المرتفعة". تعرض الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا..

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