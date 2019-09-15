شكرا لقرائتكم طارق يحيى يدعم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيى المدير الفنى لسابق للزمالك على دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب.

أكد نجم الزمالك الأسبق خلال استضافته على برنامج الزمالك اليوم أنه يتمتى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا، موضحا أنه يعتز به كثيرًا.

قال طارق يحيى: "مؤمن من اللاعيبة الكويسين والمحترمين جدًا، دربته في الإنتاج الحربي وكان بيلعب في كل المراكز اللي طلبتها منه وأدى فيها بنفس الكفاءة، لعب ديفندر وتحت المهاجم ومهاجم".".

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تابع :"حاولت التواصل معه وحصلت على رقمه بالفعل من إداري النادي الأهلي لكنه ماردش عليا، أنا عايز أتواصل معاه بس عشان أكون جنبه في محنته لأني بحبه جدًا".

وكان مؤمن زكريا، قد خرج في برنامج تليفزيوني ليعلن عن إصابته بمرض يمنعه عن ممارسة كرة القدم، وسفره في القريب العاجل إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.