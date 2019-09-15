سوبر الأهلي والزمالك بحضور 10 آلاف مشجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018، في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، باستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج. ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم، كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الإفريقية.

على صعيد متصل، وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الجماهير قبل مباراة السوبر المصري، طالبها فيها بالتشجيع المثالي دون الهتافات التي تحوي طابع السخرية أو سب الآخرين.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة باتت الآن في ملعب الجمهور، موضحًا أنه يقترح عليهم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بدلاً من إضاءة الهواتف في الملاعب. على صعيد مختلف، قال مصدر بنادي الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصاب، على نفقته الشخصية.. ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجي وتأهيلي.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودي في فبراير/ شباط الماضي، وعاد للتدريب في الأهلي دون أن يتم قيده، حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد أغلقت وقتها في مصر، ويمر اللاعب بأزمة نفسية في الوقت الحالي، وظهر خلال أحد البرامج التلفزيونية ليعلن معاناته من مرض نفسي، وهو ما دفع أكثر من مسؤول رياضي لإعلان رغبتهم في تحمل تكلفة علاجه.