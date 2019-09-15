الجزيرة يهزم النصر العُماني بهدف زايد العامري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”

فاز فريق الجزيرة على مستضيفه النصر العُماني 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مجمع صلالة الرياضي في ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. سجل زايد العامري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

وقطع الجزيرة في ثاني مشاركة له بالبطولة شوطاً كبيراً نحو دور ال16، كونه سيستضيف لقاء الإياب في أبوظبي يوم 23 سبتمبر/أيلول الحالي.

وكانت مشاركة الجزيرة في البطولة الموسم الماضي سلبية، بعدما خرج من دور 32 أمام النصر السعودي بخسارته ذهاباً في أبوظبي 1-2، وفي الرياض 1-4.

وجاءت المباراة أمس أمام النصر لصالح الجزيرة لا سيما في الشوط الأول، وقد بدأ المدرب الهولندي يورجن ستريبل اللقاء بتشكيلة ضمت علي خصيف في حراسة المرمى، وسالم راشد، وميلوس كوساتوفيك وسالم العيدي ومحمد العطاس وعامر عبد الرحمن وعبد الله رمضان، وثولاني سيريرو ومراد باتنا وكينو.

وكانت قائمة الجزيرة خلت من نجمي الفريق علي مبخوت وعمر عبد الرحمن بعدما فضل المدرب ستريبل إراحتهما قبل افتتاح دوري الخليج العربي، كما غاب لاعب الوسط خلفان مبارك بسبب الإصابة.

وما ساعد الجزيرة على السيطرة تراجع فريق النصر إلى منطقته الدفاعية، وقد استغل «فخر أبوظبي» أفضليته مبكراً بتسجيل الهدف الوحيد بعد تمريرة رائعة من عامر عبد الرحمن إلى كينو الذي انفرد وسدد لكن حارس مرمى الفريق العُماني إبراهيم بن صالح صد كرته لترتد إلى زايد العامري الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وبعد ذلك لعب الجزيرة بهدوء، في المقابل بدأ الجزيرة يعود إلى أجواء المباراة، لا سيما في الشوط الثاني، وسنحت له فرصة ثمينة بعد تسديدة خادعه من محترفه فاجان افيزيان مرت خطرة بمحاذاة قائم مرمى علي خصيف، وذلك في الدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع إصابة البديل فيصل المطروشي وخروجه على حمالة، وذلك بعد التدخل العنيف من الحارس إبراهيم بن صالح لحظة لعب مهاجم الجزيرة الشاب المنفرد تماماً تمريرة زايد العامري برأسه لتتجه الكرة للشباك الخالية، قبل أن يبعدها أحد المدافعين.

وقال زايد العامري بعد المباراة: كانت المباراة صعبة، والأهم أننا خرجنا بنتيجة الفوز التي ستساعدنا كثيراً عندما نخوض لقاء الإياب على أرضنا في أبوظبي.

وتقدم زايد العامري بالشكر إلى الجهاز الفني على الثقة التي أعطاها إياه بالدفع به أساسياً، كما شكر الجهاز الإداري على الدعم، واعداً بأن يكون عند حسن الظن، وأن يتأهل الجزيرة إلى الدور المقبل.

من جهته، قال عبد الرحمن الغساني لاعب النصر إن فريقه قدم مستوى جيداً في أول مباراة رسمية له، لكن الجزيرة كذلك فريق كبير وقوي، واستطاع تسجيل هدف مبكر والحفاظ عليه حتى نهاية اللقاء، وحاولنا العودة في الشوط الثاني ولم نستطع التعديل، ونعد بأن نحاول في الإياب.

وكشف الغساني أن المدرب هو من طلب من اللاعبين التراجع إلى الدفاع في الشوط الأول، وفي الثاني كانت خطة الفريق هجومية.