باروت: راضٍ عن جاهزية لاعبي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

وصلت بعثة نادي الإمارات إلى الدولة بعد انتهاء المعسكر التدريبي في بلغاريا استعداداً لاستحقاقات الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى، وسيخلد «الصقور» للراحة لمدة ثلاثة أيام قبل مزاولة التدريب مساء بعد غد الثلاثاء.

وكان من المقرر إقامة مباراة ودية أمام فريق كيرلا الهندي بتاريخ 20 الحالي، إلا أن الفريق الهندي اعتذر عن اللقاء، ليكتفي «الصقور» بالمباريات الودية الأربع التي خاضها في بلغاريا حيث لعب أمام فريق ناديجدا البلغاري أحد فرق الدرجة الثالثة وفاز فيها بنتيجة 7 -صفر، كما فاز على بيرين رازلوج البلغاري من الدرجة الثالثة بهدف نظيف، وخسر أمام فيتوشا من الدرجة الأولى 1-5، وأمام ليفسكي صوفيا بثلاثية نظيفة.

وتقدم باسم الشامسي رئيس البعثة ومدير الفريق بالشكر الجزيل لمتعهدي المعسكر الخارجي الذين قال إنهم وفروا كل متطلبات البعثة وكانوا عنصراً مهماً في نجاح المعسكر،كما أشاد الشامسي بجهود جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين وإداريين وروحهم العالية وانضباطهم المميز.من جانبه، قال عيد باروت مدرب الفريق إن المرحلة الثانية من الإعداد انتهت على أكمل وجه وأشاد بانضباط اللاعبين في التدريبات والمباريات، مؤكداً أن لاعبي الفريق ظهروا بصورة طيبة في المباريات الودية وأثبتوا مقدرتهم على تقديم موسم مرضٍ للجماهير.

وتقدم المدرب بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي وإلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشركة كرة القدم بالنادي على تواصلهم ودعمهم المعنوي.