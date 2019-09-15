ليفربول يحافظ على القمة ويهزم نيوكاسل بثلاثية ماني وصلاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المهاجم السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول أمس للحفاظ على انطلاقته المثالية بهدفين قلبا تأخره أمام ضيفه نيوكاسل إلى فوز بنتيجة 3-1 بمساهمة المصري محمد صلاح، بينما أثبت المهاجم الشاب تامي أبراهام أنه الاكتشاف الجديد لتشيلسي هذا الموسم، ب«هاتريك» قاده للفوز 5-2 على ولفرهامبتون، ضمن مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزه الخامس في خمس مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة.

ورفع كل من ماني وصلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى أربعة.

بدأ الفريق الأحمر مباراته على ملعب أنفيلد بتعثر، وأتاح للهولندي يترو ويلمز افتتاح التسجيل (7) بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الإسباني أدريان، بعدما راوغ ظهير ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد. لكن المضيف بدّل من أدائه، وحقق التعادل بعدما تلقى ماني الكرة عند حافة منطقة الجزاء من الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، فهيأها لنفسه وأودعها قوية في الزاوية المعاكسة لمرمى دوبرافكا (28).

قلب الدولي السنغالي النتيجة في الدقيقة 40 لصالح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، بهدف ثانٍ بعد كرة قطعها فيرمينو في منتصف ملعب نيوكاسل، ومررها متقنة خلف المدافعين إلى ماني. ومع تقدم دوبرافكا للحد من الخطورة، ارتدت الكرة من الخلف بعد احتكاكها بالحارس والمهاجم، تابعها الأخير سهلة في المرمى الخالي. وأتى الهدف بعد دقائق معدودة على دخول فيرمينو في تغيير اضطراري، بدلاً من أوريجي الذي بدا أنه أصيب على مستوى الكاحل الأيسر.

وفي الشوط الثاني، مالت الأفضلية لصالح ليفربول، وهدد نيوكاسل بأكثر من محاولة تصدى لها دوبرافكا. لكن صلابة الأخير اهتزت في الدقيقة 72، حين تمكن صلاح من التسجيل بعد مجهود فردي بدأ خارج المنطقة بتمريرة بالكعب من فيرمينو، أودع في نهايته الكرة على يسار الحارس من مسافة قريبة.

إنجاز تاريخي

وحقق أبراهام تشيلسي «هاتريك»، ليثبت ابن الحادية والعشرين عاما نفسه كأحد النجوم المنتظرين هذا الموسم، بثلاثية قاد بها تشلسي للفوز على مضيفه ولفرهامبتون 5-2.

وأصبح أبراهام أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل «هاتريك» في الدوري الممتاز، وأصغر لاعب إنجليزي يحقق ذلك منذ رحيم سترلينغ عام 2015، بحسب «أوبتا» للاحصاءات الرياضية.

وافتتح النادي اللندني بإشراف مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد التسجيل عن طريق لاعب شاب آخر هو فيكايو توموري في الدقيقة 30 بتسديدة قوية في مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو. وخلت الساحة بعد ذلك لأبراهام ومهرجانه التهديفي الخاص، إذ بداية تقدم تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف الهدف الثالث للفريق والثاني الشخصي برأسية في الدقيقة 41.

وأصبح أبراهام بذلك ثالث لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يبلغ من العمر 21 عاماً وما دون، يسجل هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية. وأكمل المهاجم الشاب ال«هاتريك» في الشوط الثاني بمراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين باتريسيو (55).

وبدا أن أبراهام لم يكتف من هز شباك ولفرهامبتون، إذ قام أيضاً بهز شباك حارس مرماه الإسباني كيبا أريسابالاغا (69)، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل «هاتريك» وهدفاً في مرمى فريقه في المباراة ذاتها، بحسب «أوبتا» للاحصاءات الرياضية.

وجاء الهدف الثاني لولفرهامبتون من الإيطالي باتريك كوتروني (85)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب الآخر مايسون ماونت الهدف الخامس لتشلسي بتسديدة من داخل المنطقة (90+6).

وحقق القطب اللندني الثاني توتنهام، فوزاً عريضاً على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، سجلها كلها في الشوط الأول. وشهدت المباراة عودة المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين إلى هز الشباك بعد غياب مطول، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة قبل أن يسجل الهولندي باتريك فان آنهولت الثاني خطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من العاجي سيرج أورييه (21).

ولم تمض دقيقتان حتى كان سون قد باغت الحارس الإسباني فيسينتي غوياتا بالهدف الثالث (23)، قبل أن يضيف زميله إريك لاميلا الهدف الرابع(42).

إلى ذلك، حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول منذ المرحلة الافتتاحية (رباعية نظيفة على حساب تشيلسي)، وذلك على ضيفه ليستر سيتي بطل 2016 بهدف وحيد أتى من ركلة جزاء.

وهز «الشياطين الحمر» الشباك في الدقيقة الثامنة بركلة جزاء حصل عليها ماركوس راشفورد إثر خطأ من التركي جاغلار يوسونجو، نفذها المهاجم الدولي بنفسه ناجحة على يسار شمايكل.

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إسبانيا

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى انتصاره الأول هذا الموسم على ملعب «سانتياغو برنابيو» عندما سجل ثنائية في الفوز الصعب على ضيفه ليفانتي 3-2 في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت الظهور الرسمي الأول للبلجيكي إدين هازار مع النادي الملكي.

وسجل بنزيمة في الدقيقتين 25 و31 قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو بالهدف الثالث (40)، فيما سجل بورخا مايورال (49) وغونثالو ميليرو (75) لليفانتي. ورفع بنزيمة غلته من الأهداف إلى أربعة هذا الموسم فتصدر لائحة الهدافين، علماً بأنه صاحب تسعة أهداف من ال12 الأخيرة لريال مدريد في برنابيو. وأتى الفوز بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني بعد أول على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى فرفع الريال رصيده إلى 8 نقاط.

وبدا ريال مدريد في طريقه لفوز سهل عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بعد أداء جيد من لاعبيه. لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني وسجل هدفين وكان قريباً من إدراك التعادل في الوقت القاتل، مستغلاً الأخطاء الدفاعية وتغييرات مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان. وأخرج زيدان القائد سيرجيو راموس وكاسيميرو للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو وهازار (60) ترقباً للقمة المرتقبة الأربعاء ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان «كان الشوط الثاني أكثر تعقيدا بالنسبة إلينا، لكن الشعور العام إيجابي. حصدنا ثلاث نقاط ولعبنا بطريقة مدهشة في الشوط الأول. يتعين علينا التركيز من أجل اللعب بهذه الطريقة على مدى 90 دقيقة».

وعن مشاركة هازار، قال زيدان «أنا سعيد لأجله، عندما تكون الكرة في حوزته فهو قاتل. دائما ما يتوغل في العمق، لكنه ليس جاهزا من الناحية البدنية» بعد، محذراً من أنه مع اكتمال جاهزية لاعبيه وعودة الغائبين بسبب الإصابة «سنوجع الآخرين».

إيطاليا

فقد يوفنتوس أول نقطتين له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا ضمن منافسات المرحلة الثالثة السبت. ورفع حامل اللقب الذي تعادل للمرة الأولى بعد فوزين في المرحلتين الأوليين، رصيده إلى سبع نقاط. ولم ينجح يوفنتوس في استغلال عودة مدربه ماوريتسيو ساري إلى دكة البدلاء بعد تعافيه من التهاب رئوي، أو معنويات البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس أوروبا (25 هدفاً) بعد تسجيله سوبر هاتريك (أربعة اهداف) ضد ليتوانيا منتصف الأسبوع. ولم يقدم ال«بيانكونيري» أداء مقنعاً طيلة اللقاء وسط تألق أصحاب الأرض الذين حققوا نقطتهم الأولى هذا الموسم، لكنهم فشلوا في تحويل فرصهم إلى أهداف، وخرجوا دون النقاط الثلاث لمباراة في الدوري المحلي للمرة السابعة عشرة على التوالي.

وشارك الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري القادم هذا الصيف من بايرن ميونخ الألماني للمرة الأولى أساسسياً مع فيورنتينا، بينما أجرى ساري تبديلا واحدًا على التشكيلة التي حققت فوزًا مثيراً على نابولي في المرحلة الثانية بنتيجة 4-3، مشركاً البرازيلي دانيلو مكان ماتياس دي شيليو.

وشهدت المباراة تبديلاً اضطرارياً باكراً ليوفنتوس مع خروج البرازيلي دوغلاس كوستا بسبب إصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر ودخول فيديريكو برناردسكي لمواجهة فريقه السابق (8).