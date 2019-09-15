بعثة منتخب أصحاب الهمم تغادر اليوم إلى الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

تغادر الدولة عبر مطار دبي مساء اليوم بعثة منتخب الإمارات لرياضة أصحاب الهمم إلى الأردن، للمشاركة في النسخة الثانية لدورة ألعاب منطقة غرب آسيا البارالمبية، والتي تستضيفها العاصمة عمان خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وكانت النسخة الأولى من ألعاب غرب آسيا البارالمبية أقيمت في الإمارات ونظمها نادي خورفكان للمعاقين برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في فبراير 2017 الماضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 12 دولة (جميع دول غرب آسيا).

يقام حفل الافتتاح غداً في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 700 رياضي ورياضية من 12 دولة للتنافس على 300 ميدالية ملونة ل6 ألعاب هي ألعاب القوى، كرة الطاولة، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، والبوتشيا.

ويرأس البعثة محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بينما سيكون ذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين مديراً للبعثة، بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، فيما يحمل 56 لاعباً ولاعبة طموحات فرسان الإرادة في المنافسات منهم 24 لاعباً ولاعبة، في ألعاب القوى، و8 في رفعات القوة، و6 في قائمة البوتشيا، ولاعبان اثنان في تنس الطاولة، بالإضافة إلى 10 لاعبين يمثلون منتخب السلة على الكراسي المتحركة، و6 لاعبين في قائمة منتخب كرة الهدف للمكفوفين.



حدث مهم



وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، أن أعضاء المنتخب يسعون إلى التمثيل المشرف في هذه التظاهرة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية كونها تجمع عدداً كبيراً من منتخبات غرب آسيا مما يزيد من تطور لاعبي رياضة أصحاب الهمم في المنطقة، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة التي ظلت تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً ومستمراً، ما انعكس إيجاباً في الوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية خلال السنوات الفائتة، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشار الهاملي إلى أن استعدادات منتخب الإمارات للمشاركة في البطولة كانت جيدة مبيناً أن المنتخب يسعى إلى ترك بصمة جديدة، وخصوصاً أن جميع اللاعبين واللاعبات على قدر المسؤولية، وقال: أبطالنا من أصحاب الهمم قطفوا ثمار الاهتمام بالوصول إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية التي هي مصدر فخر واعتزاز، ونحن مقبلون أيضاً على مشاهدة جيل جديد من فرسان الإرادة من خلال التألق المنتظر من اللاعبين الشباب الذين استعدوا جيداً لتحسين الأرقام والوصول إلى منصات التتويج.

وأضاف: رياضة أصحاب الهمم تواجه تحديات جديدة من خلال الخطط التي تم إعدادها للسنوات المقبلة ونحن نتطلع إلى أن تحقق المرحلة المقبلة جميع أهدافها المنشودة بما فيها المشاركة في الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

من ناحيته أكد ذيبان سالم المهيري حرص الجميع على الظهور بالشكل المشرف الذي يليق بالمكانة التي وصلت إليها الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في رياضة أصحاب الهمم، متمنياً أن يكون جميع اللاعبين على قدر التحدي وأن يحقق أبطالنا النتائج المرجوة التي ستكون إضافة لإنجازات فرسان الإرادة الذين عودوا الدولة على العودة بالميداليات الملونة من المشاركات على كل المستويات الإقليمية والدولية، مبيناً أن ألعاب غرب آسيا البارالمبية، تعتبر محطة مهمة من أجل صنع جيل من الشباب الذين يتأهبون لتحقيق الأرقام القياسية والصعود إلى منصات التتويج.