«أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي انطلقت أمس من صالة جامعة أسوزا باسيفيك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تتضمن منافسات اليوم النزالات المخصصة لفئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود (بالغين وأساتذة رجال وسيدات). وتبدأ نزالات اليوم الأخير اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت لوس أنجلوس بالأدوار التمهيدية في الفئات المشار إليها، فيما تبدأ نزالات الأدوار النهائية للحزام الأسود اعتباراً من الساعة الثالثة مساء بتوقيت لوس أنجلوس، الثانية صباحاً بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة نخبة مميزة من المصنفين الأوائل عالمياً من 50 دولة بمختلف القارات، في مختلف الفئات لأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وأكد الأسطورة البرازيلي ريكاردو أيفانيجليستا جاهزيته للمشاركة في منافسات اليوم لفئة البالغين، والقتال على المراكز الأولى كالعادة، متوقعاً أن تكون النزالات قوية على ضوء وجود عدد كبير من اللاعبين المصنفين من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ودول أوروبا في نفس فئته، مشيراً إلى أنه لن يجري أية تغييرات على طريقته في اللعب التي تقوم على أسلوب اللعب «العالي»، والمبادرة بالهجوم، مع الأخذ في الاعتبار تغيير تلك الطريقة بشكل مفاجئ على ضوء إمكانات اللاعب المنافس.

في نفس السياق تقول ريم عيسى العبيدلي لاعبة نادي الوحدة إنها استعدت جيداً لمنافسات الحزام الأزرق في وزن 70 كجم، في معسكر بالإمارات تحت إشراف المدربة بيرسيلا والمدرب ريبامار، وبعدها شاركت في معسكر خارجي بالولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس لمدة أسبوع.

وقالت: «ليست بغريبة علي المشاركة والفوز في بطولات الجراند سلام، حيث إنني سبق لي الفوز بذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام في لوس أنجلوس العام الماضي، وذهبية جراند سلام موسكو في شهر يونيو/‏حزيران من العام الجاري، والمركز الثاني والميدالية الفضية في جولة طوكيو جراند سلام بنهاية يوليو/‏تموز الماضي».