السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا2 ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع فريق أبوظبي البحري إلى حسم المنافسة على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 اليوم من خلال انطلاق السباق الرئيسي للجولة الرابعة للبطولة في مدينة ريبادورو البرتغالية، والتي يشارك من خلالها أيضا عدد كبير من أبطال ومحترفي الرياضة يأتي في مقدمتهم زورق أبوظبي بقيادة راشد القمزي وراشد الطاير وزورقي الفيكتوري بقيادة منصور المنصوري وأحمد الفهيم وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن، ويملك زورق أبوظبي بقيادة راشد القمزي الحظوظ الأوفر والأكبر في أن ينهي السباق وهو يحتفل بإحراز لقب البطولة لموسم 2019 خاصة أنه الآن في صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 55 نقطة، ويأتي في المركز الثاني زورق فرديناند برصيد 25 نقطة، وتأتي الحظوظ في صحبة البطل الإماراتي الشاب كي ينهي منافسة اليوم بإنجاز جديد للإمارات ولقب يضاف لسطور التفوق البحري الإماراتي.يتطلع فريق أبوظبي اليوم لحسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه بالإضافة إلى أنه سيكون الفريق الإماراتي والعربي الوحيد الذي يتوج باللقب.وتنطلق المنافسة اليوم مع بدء العمليات المختلفة في موقع السباق في تمام الساعة الثامنة صباحا، ثم يعقبها اجتماع رئيسي للجنة التحكيمية والفنية مع المتسابقين في تمام الساعة التاسعة صباحا وسيكون الاجتماع الأخير من أجل تقديم التوجيهات المختلفة والنصائح للمتسابقين حول القوانين المطروحة في المسار والمنافسة اليوم، ثم يتوجه المتسابقون لاحقاً إلى المياه من أجل بدء التجارب الحرة التي ستنطلق من العاشرة وخمس وأربعين دقيقة وتستمر لساعة كاملة، وستنطلق الدورة الاستعراضية للزوارق المشاركة في تمام الثالثة والنصف ظهراً، والاستعداد لانطلاق السباق الرئيسي الذي سيكون في تمام الثالثة وخمس وأربعين دقيقة.

يوم تاريخي

ولم يختلف مسار السباق عن المواسم الماضية بمشاركة 20 زورقاً بعد أن كان عدد الزوارق المشاركة هو 18 زورقاً في موسم 2017، وسيبلغ طول المسار في المجمل 1765 متراً تتوزع على البوابات الخمسة للسباق، كما قررت اللجنة المنظمة أن يستمر السباق لخمس وثلاثين دقيقة فقط، بالإضافة إلى إمكانية تمديدها إلى تسعين دقيقة كحد أقصى في حال وجود أي إعادة للانطلاقة أو حوادث أو أي عوائق.

ويستعد راشد القمزي من أجل يوم تاريخي بالنسبة له فهو على موعد محتمل لحسم لقب البطولة، ومن أجل ذلك وضع القمزي مع الراديو مان الخاص به ناصر الظاهري خطة فنية من أجل التعامل مع مسار سباق دورو اليوم والدخول في السباق الذي سيملك مواصفات فنية معينة وتحديا قويا للمتسابقين خاصة أن سباق نهر دورو يتميز بطول المسافات بين البوابات الهوائية المختلفة، وعن الخطة المزمع تطبيقها في المسار اليوم قال الظاهري: لأن المسافات الطويلة هي علامة مهمة للمسار، فإن مسألة الضغط بالنسبة لمن هو في المقدمة من الزوارق القادمة من الخلف ستكون صعبة، وتركيز المتسابق يجب أن يكون منصباً على عدم السماح لأي زورق بتجاوزه خاصة أن عين المتسابق يجب أن تكون على يمين ويسار الزورق من أجل الحفاظ على المسافة والصدارة، النصيحة المثلى التي أقدمها للقمزي في السباق اليوم من أجل الحفاظ على المستوى والوصول للنتيجة المرضية والمثالية هي ألا يلتفت للآخرين ويركز على مستواه وطريقه الخاص في السباق.

تواضع مهم

وبحكم أنه المتصدر وصاحب الصدارة في المنافسة حتى الآن بقوة إلا أن راشد القمزي أكد أنه لا يستهتر أبدا بمستوى الخصوم أو يقلل من شأنهم خاصة أن المنافسة يشارك من خلالها أبطال وأسماء لهم وزنهم على الساحة البحرية، وقال القمزي: لا أقلل أبدا من مستوى وقدرة الآخرين وأدرك تماما قوة المتسابقين وقدراتهم الكبيرة في السباق، أحترم جميع الخصوم، لم أصل للصدارة بسهولة، واجهت منافسة قوية من بقية المتسابقين في الجولات الماضية وكنت أقاتل لأتمكن من الانفراد بالصدارة، أتمنى أن يكتمل الجهد اليوم وأحقق نتيجة إيجابية.