شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو ما زال يتواصل مع لاعبي إنتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مورينيو ما زال يتواصل مع لاعبي إنتر تاريخ النشر: 15/09/2019 استمع كشف النجم الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق عن تواصل البرتغالي مورينيو مع لاعبيه القدامى في الإنتر عبر مجموعة واتساب منذ 10 سنوات وقال: «مورينيو كون عائلة في الإنتر، لدينا مجموعة واتساب ونتحدث كل يوم، تهاني في المناسبات واستعادة للذكريات ومورينيو يزودنا بآخر أخبار الأهداف من الفرق الأوروبية. إنه مجنون كرة».

من جهته، عبر مورينيو عن رغبته في تدريب فريق نخبة وطموح وأضاف: «أفتقد التدريب لكنني لن أعود لمجرد العمل». وأثنى مدرب الريال السابق على الليجا وقال: «أحب الليجا وفوزي بلقبها كان كبيراً ورائعاً».

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