شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاهينية» و«مذيار» تتصدران منافسات الحول والزمول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف ميدان الوثبة، منافسات الحول والزمول، ضمن موسم سباقات الهجن 2019 - 2020، والتي جرت أمس لمسافة 5 كلم، وانتزعت «الشاهينية» لأحمد علي عميرة المنصوري ناموس الشوط الأول، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:53:04 دقيقة، وفي الشوط الثاني حلقت «الظفرة» لعبيد علي المنصوري بتوقيت قدره 7:50:05 دقيقة، وفي الشوط الثالث كان «الغزال» لمحمد سهيل العامري أول الواصلين لخط الختام بتوقيت قدره 8:06:00 دقيقة، وأهدى «مجبور» مالكه محفوظ خميس الجنيبي ناموس الشوط الرابع بعد تحقيقه المركز الأول بتوقيت قدره 8:02:08 دقيقة.
وفي الشوط الخامس جاءت «مذيار» لسيف سهيل نخيرة العفاري في المركز الأول بزمن قدره 7:54:00 دقيقة، وفي الشوط السادس كسبت «طرب» لمحمد صالح ناصر الكربي المركز الأول بزمن قدره 7:57:04 دقيقة، وفي الشوط السابع فازت «ديباج» لمحمد شيخ عوض الدغاري بناموس الشوط بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 8:08:02 دقيقة، وفي الشوط الثامن كان الموعد مع «بحر» لسالم رصاص العامري محققاً المركز الأول بزمن قدره 8:04:05 دقيقة، وانتصرت «نجلا» لسعيد مطر الرميثي بالمركز الأول في الشوط التاسع بزمن قدره 7:59:03 دقيقة، وفي الشوط العاشر فازت «الشاهينية» لفلاح علي مصلح الأحبابي بالمركز الأول وبتوقيت قدره 7:56:04 دقيقة، وفي الشوط 11 كانت «العيما» لحمد مبارك هدفه العامري على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 8:03:02 دقيقة، وفي الشوط 13 تصدر «الواعي» لمبارك محمد المهيري مراحل الشوط محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 8:04:05 دقيقة، وفي الشوط 14 كسب «مساح» لضعيف سيف الشامسي المركز الأول بزمن قدره 8:00:00 دقائق، وفي الشوط 15 انتصرت «حبوبة» لعيسى سعيد الخييلي على منافسيها محرزة المركز الأول بزمن قدره 7:56:08 دقيقة، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية كان الموعد مع «نهرين» لمحمد مسلم طرشوم العامري لتكسب المركز الأول بزمن قدره 8:01:08 دقيقة.
وضمن المنافسات الصباحية لفئة الثنايا ومسافة 5 كلم حقق صدارة الشوط الأول «معراض» لمحمد
عبدالله بدر العامري بزمن قدره 7:46:03 دقيقة، الشوط الثاني «نجود» لسعيد سالم علي الغيلاني بزمن قدره 7:45:00 دقيقة، الشوط الثالث «الحذر» لأحمد محمد بالقوبع المنصوري بزمن قدره 7:47:7 دقيقة، الشوط الرابع «شاهين» لحمد عبدالله الشرق العامري بزمن قدره 7:47:08 دقيقة، الشوط الخامس «هزعة» لوليد سعيد الصيعري بزمن بلغ 7:51:9 دقيقة، الشوط السادس «نسيم» لسعيد مبارك سبت الخييلي بتوقيت قدره 7:40:09 دقيقة، الشوط السابع «أشقر» لمبارك سالم الساعدي بزمن قدره 7:47:03 دقيقة، الشوط الثامن «جميل» لدويس محمد مبارك الشامسي بزمن قدره 7:48:01 دقيقة، الشوط التاسع «عالية» لسلطان خليفة حاسوم الدرمكي بزمن قدره 7:52:02 دقيقة، الشوط العاشر «الظبي» لسعيد مطر محمد الرميثي بزمن قدره 7:46:07 دقيقة، الشوط 11 «دمعة» لمحمد عيسى الخييلي بتوقيت قدره 7:49:9 دقيقة، الشوط 12 «شاهين» لعبيد حلوس ذيبان العامري بزمن قدره 7:54:08 دقيقة، الشوط 13 «شاهين» لعبيد حلوس العامري بزمن قدره 7:44:6 دقيقة، الشوط 14 «مداهم» لخميس خليفة الخييلي بزمن قدره 7:49:7 دقيقة، الشوط 15 «زهرة» لسلطان
علي تريم الكتبي بتوقيت قدره 7:53:2 دقيقة، الشوط 16 «متعبة» لمحمد مسيعد المنصوري بزمن قدره 7:52:03 دقيقة.
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