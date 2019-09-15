«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يكرم الرزوقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي بالدور الذي يقوم به نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تطور رياضة الكاراتيه في الدولة وعلى مستوى دول غرب آسيا، مبيناً أنه دور مؤثر وأسهم بقوة في تطور الكاراتيه محلياً وقارياً من خلال استضافة بطولة غرب آسيا والعمل بشكل كبير على نشر رياضة الكاراتيه في إمارة الشارقة وهو ماساهم باكتشاف لاعبين موهوبين مميزين رفع من سقف تطلعات كاراتيه الإمارات.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أمس، في مقر النادي بالجزات في الشارقة بمناسبة فوز اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي برئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، حضر حفل التكريم عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونائبه أحمد سعيد الجروان وأعضاء مجلس الإدارة علي عبيد الحمودي وطارق جمعة السويدي وعبيد العسم السويدي والمهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي كما حضر التكريم الأمين العام لاتحاد الكاراتيه حميد شامس والمدير التنفيذي محمد عباس والسكرتير الفني للاتحاد هشام سري.

وأوضح اللواء «م» الرزوقي، أن إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ستنظم بطولة دولية كبرى للكاراتيه وأن اتحاد اللعبة يدعم تنظيمها بشكل كامل معبراً عن سعادته بذلك.

من جانبه أبدى عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عن رضاه التام للنقلة النوعية التي يعيشها النادي وبارك لأسرة النادي الاستعداد لإقامة بطولة كبرى بالكاراتيه مؤكداً أن مجلس الشارقة الرياضي يبارك ويدعم تنظيمها وأشاد الحزامي بالجهود التي يبذلها النادي للارتقاء بإمكاناته من جميع الجوانب.

هذا وهنأ أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الرزوقي بمناسبة فوز الإمارات بالمنصب القاري متمنياً مواصلة النجاح المعروف عن كاراتيه الإمارات في المجالين التنافسي والتنظيمي، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يعمل من أجل تنظيم بطولة رياضية كبرى بالكاراتيه، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في المستقبل القريب، وأثنى العويس على التعاون المشترك والفعال بين نادي الشارقة للدفاع عن النفس واتحاد الكاراتيه وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي للتوجيهات المثمرة والدعم الكبير لإنجاح نشاطات النادي.