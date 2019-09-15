مجلس التعاون يكرم الأولمبياد الخاص

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتية على تكريم الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط، لتكريم الشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي.

وتم ترشيح المؤسسة من قبل وزارة تنمية المجتمع كإحدى مؤسسات النفع العام الرائدة لعامي2018 و 2019 لدورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال الرياضة والبرامج المجتمعية.

وتسلمت التكريم فاطمة إبراهيم محمد مدير الاستراتيجية والمشاريع في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وتم تكريم مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي واختيار مشروع «الرياضيون صغار السن» للتكريم بشكل خاص وهو برنامج يعطي الفرصة للرياضيين صغار السن من عمر السنتين إلى السبع سنوات لممارسة الرياضة بشكل مستدام وفي أجواء مليئة بالمرح والفائدة للأطفال ولأسرهم.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «فخورون بتحقيقنا لهذه المنجزات التي تضاف لرصيد الإمارات».

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