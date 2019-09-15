شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة» يضم الليبيري جيبور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن نادي الفجيرة، تعاقده مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور (27 عاماً) ليصبح المحترف الرابع في صفوف «الذئاب»، بجانب الثلاثي فرناندو جابرايل ومواطنه البرازيلي جوناثان بينيتس، والمدافع الإيفواري مارشال.

يذكر أن «الفجيرة» يستهل مشواره بدوري الخليج العربي بلقاء ضيفه «الوحدة» يوم الجمعة المقبل على الملعب الفجراوي.

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