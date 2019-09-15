سيف وسكيك في «آسيوية الجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل لاعبا منتخبنا الوطني للجولف سيف عمر ثابت وأحمد سكيك تحضيراتهما الجادة؛ للمشاركة في النسخة ال11 من بطولة آسيا والمحيط الهادئ؛ (ثاني أكبر البطولات المخصصة للاعبين الهواة في العالم)، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر/أيلول الجاري بمدينة شنجهاي في الصين، بمشاركة 120 من نخبة لاعبي القارة.

ويعود سكيك إلى البطولة للعام الثالث على التوالي، فيما يسجل سيف ثابت مشاركته الأولى في هذا الحدث الآسيوي، إلا أنه لا يفتقد للحافز الذي يسعى خلاله إلى تحقيق أفضل النتائج آسيوياً.

ويطمح سيف وأحمد إلى تحقيق نتائج إيجابية في مشاركتهما الحالية في بطولة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تؤهل للمشاركة في بطولة الماسترز عام 2020، وتمثل المشاركة الحالية خير إعداد لللاعبين للموسم الجديد؛ حيث تنتظرهما فيه استحقاقات مهمة في مقدمتها البطولة العربية للرجال التي تستضيفها المغرب خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن اللاعبين يواصلان تدريباتهما الجادة على ملاعب أندية الجولف في الدولة تحت إشراف مدرب المنتخب التونسي سمير الولاني، وبمتابعة خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد اللعبة، إضافة إلى مشاركتهما في جميع البطولات المحلية التي نظمها اتحاد اللعبة والمؤسسات الحكومية والخاصة وأندية الجولف بالدولة.