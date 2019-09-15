شكرا لقرائتكم خبر عن المازمي: نتطلع إلى أن نكون بين الأربعة الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام منافستها في باراغواي للفترة من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بيلاروسيا والسنغال وروسيا.
وشهد مراسم القرعة التي سحبت أمس محمد المازمي مدرب منتخبنا للكرة الشاطئية، الذي أكد قوة المجموعة في ظل وجود منتخبات تمتلك خبرة كبيرة في النهائيات، وستسعى للظهور بشكل مميز من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني.
وقال المازمي إن المنتخب يسعى من خلال مشاركته في المونديال لتقديم مستوى يؤهله للمنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في هذه النهائيات، مشيراً إلى أن المنتخب تأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق بعد حصوله على مركز الوصيف في نهائيات كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في تايلند، مشيراً إلى أن المنتخب يحظى بسمعة كبيرة في آسيا والعالم بفضل النتائج المتميزة التي حققها طوال الفترة الماضية في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.
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