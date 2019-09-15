«رأس الخيمة للرياضات البحرية» ينظم بطولة «راك نهرو تروفي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



نظم نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية بطولة «راك نهرو تروفي» بحضور نحو 3500 مشجع ومشجعة من الجنسيات المختلفة في مقر النادي بكورنيش القواسم وشارك في الحدث 950 متسابقاً من الرجال والنساء توزعوا على 19 فريقاً وكانت فرق الجالية الهندية الأكبر مشاركة وتواجدت 9 فرق، بينما تألفت بقية الفرق العشرة من جنسيات آسيوية مختلفة، إذ جرت المنافسات في 55 سباقاً على قوارب «استيك بوت» و«استنادر سنيك» و«بوت إسمول»، بينما توزع 6 من المتسابقين المواطنين على الفرق المختلفة.

وفاز فريق تاتينتر بسباق المحترفين،وعبر عارف إبراهيم الهرنكي، المدير التنفيذي للنادي عن سعادته بالحضور الكبير للجماهير الآسيوية والصورة الجميلة من خلال التشجيع المتواصل للمشاركين وذلك بحضور ناصر سالم مردد، رئيس نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية ومجموعة من مسؤولي الفرق المشاركة ورئيس الجالية الهندية في الدولة، موضحاً أن النسخة الأولى للبطولة تمنحهم الدافع القوي للوصول إلى أفضل مستوى في المنافسات المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي يشهده النادي من القيادة الرشيدة.

وأشار الهرنكي إلى التفاعل الإيجابي لرعاة الحدث والحرص على المشاركة في النجاح وهم سيراميك رأس الخيمة، كلودي راك، إنديان سبايسي، ماي راك، قناة إينيانت الهندية وسوبر ماركت كيرلا.