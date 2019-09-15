شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مونديال السلة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي اليوم منتخبا إسبانيا والصين، في المباراة النهائية لمونديال كرة السلة المقام في الصين، بعدما شكّل بلوغ المنتخبين الإسباني والصيني لقاء الختام، نوعاً من المفاجأة في البطولة، لا سيما مع وجود المنتخب الأمريكي بطل النسختين الأخيرتين، والذي حل في المركز السابع، وكذلك المنتخب الصربي.

لكن الدور ربع النهائي قلب كل الترجيحات، إذ شهد خروج المنتخبات المرشحة: الولايات المتحدة خسرت أمام فرنسا، بينما تمكن المنتخب الأرجنتيني من إقصاء صربيا.

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