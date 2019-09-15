الهندية شانيا تتوج بكأس الإمارات للشطرنج السريع للسيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الهندية شانيا ميشرا لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، كأس بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع التي استضافها أمس الأول نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تحت مظلة اتحاد اللعبة، وشارك في البطولة 60 لاعبة من مختلف أندية الدولة، ومن بينهن لاعبات من أصحاب الهمم، بجانب الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وجاءت في المركز الثاني وافية درويش لاعبة نادي العين ومنتخبنا الوطني فيما أحرزت المركز الثالث لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج وجاءت في المركز الرابع عائشة سرحان المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وكانت البطولة أقيمت لمدة يوم واحد، وحضر الافتتاح الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج وحمدة العقروبي وعلياء غريب عضوتا مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، فيما حضر الختام وتوزيع الجوائز حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، وفوزية عباس عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني بالاتحاد مدير مركز الطفل بالشارقة وترأس لجنة الحكام بالبطولة الحكم الدولي إحسان جواد وبمعاونة الحكمة الدولية مروة صفر والحكم المحلي سارة جمال.

وأعرب الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد عن سعادته بالتجمع الكبير من اللاعبات من مختلف أندية الدولة، ومشاركة لاعبات صغيرات من مختلف المراحل السنية، وقال: اقتربنا من نهاية الموسم الرياضي 2019، وأمامنا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة الفرق، نشكر اللجنة الفنية بالاتحاد والتي نجحت بالتعاون مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في تنظيم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للسيدات، وتعد من أكبر البطولات للشطرنج السريع نظراً لمشاركة عدد كبير من اللاعبات من مختلف أندية الدولة، في ظل مشاركة 55 لاعبة وكانت في الموسم الماضي 30 لاعبة فقط، والمثير أن عدداً كبيراً من الناشئات شاركن في البطولة رغم أنها بطولة سيدات.

وأضاف: هناك 14 نادياً من مختلف مناطق الدولة، وهو ما يؤكد أن القاعدة كبيرة والشطرنج السريع بات جزءاً لا يتجزأ من بطولات الشطرنج على مستوى العالم، ومهم للغاية أن تكون لدينا قاعدة كبيرة من أجل المشاركة في البطولات الخارجية سواء الدولية أو القارية والعربية. واختتم رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر إلى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة وإلى مركز الطفل بالرقة على فتح أبواب القاعة أمام النادي لتنظيم البطولة كما تقدم بالشكر إلى لجنة الحكام واللجنة الفنية بالبطولة.