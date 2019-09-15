شكرا لقرائتكم خبر عن بالترجيحية.. السوبر شرجاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو، وأحمد مصطفى

توج الشارقة بطل دوري الخليج العربي بلقب كأس السوبر، بعد فوزه على شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة بركلات الترجيح 4-3 (الشوط الأصلي 0-0) في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على استاد آل مكتوم بنادي الوصل بحضور 9241 متفرجاً.

وكان الوقت الأصلي انتهى سلبياً، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، حيث سجل للشارقة شوكوروف، وريان منديز، ومحمد الشحي وجوميز، وأهدر كورونادو، وسجل لشباب الأهلي أحمد خليل، ويوسف جابر، وليوناردو، وأهدر كارتابيا ولوفانور.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها الشارقة بلقب كأس السوبر في عهد المحترفين، بينما فشل شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في زيادة رصيده إلى 5 ألقاب، بعدما كان توج أربع مرات في مواسم (2008-2009) (2013-2014) (2014-2015) (2016-2017).

حملت المباراة الكثير من الإثارة، وهي وإن كانت قليلة الفرص، فإنها كانت تكتيكية بامتياز. وعلى الرغم من سيطرة شباب الأهلي على المجريات بنسبة وصلت إلى 63%، فإن الشارقة دافع بشكل مثالي ومنع لاعبي «الفرسان» من التسديد على شباك عادل الحوسني إلا فيما ندر.

وبدأ الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت ماجد ناصر في حراسة المرمى، ووليد عباس ومحمد مرزوق كقلبي دفاع، وعبد العزيز هيكل ويوسف جابر، ووليد حسين ودافيد مارياني، وليوناردو وماجد حسن العائد بعد غياب بسبب الإصابة، ولوفانور ومحمد جمعة «بيليه».

وبالنسبة لعبد العزيز العنبري فقد حافظ على تشكيلته الاعتيادية بوجود عادل الحوسني في حراسة المرمى، وشاهين عبد الرحمن وعبدالله غانم، وعلي الظنحاني والحسن صالح، وشوكوروف وماجد سرور، والبرازيلي إيجور كولونادو وريان مينديز وريكاردو جوميز وعمر جمعة.

وكانت البداية لصالح شباب الأهلي، الذي سيطر على أول 10 دقائق، دون أن يتمكن من صناعة الخطر على مرمى عادل الحوسني، بسبب قوة دفاع «الملك» ورعونة السويسري مارياني الذي تلقى في الدقيقة الثانية كرة متقنة من لوفانور، لكنه سدد بغرابة بعيداً عن المرمى الشرقاوي.

وتلقى شباب الأهلي ضربة مبكرة بخروج لاعب وسطه ماجد حسن مصاباً في الدقيقة 11، بعد تدخل من ماجد سرور، وقد دخل عبدالله النقبي مكانه.

ومع مرور الوقت بدأ الشارقة يدخل أجواء اللقاء، معتمداً على المرتدات، وشكل كورونادو خطورة ملحوظة في الدقيقة 23 عندما مر عن محمد مرزوق، ثم سدد كرة أمسكها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي.

طرد صالح

وحملت الدقيقة 31 أبرز أحداث الشوط الأول عندما طرد الحكم محمد عبيد خادم، وظهير الشارقة الحسن صالح بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار»، إثر ضربه بمرفق يده وجه مدافع شباب الأهلي عبد العزيز هيكل.

وأدى طرد الحسن صالح إلى اعتماد الشارقة أكثر على الدفاع، في حين زادت سيطرة لاعبي شباب الأهلي على الكرة، وزادت خطورتهم واقترابهم على مرمى عادل الحوسني الذي تألق بشكل لافت في صد كرة قوية من محمد جمعة في الوقت المحتسب بدل ضائع، ليحافظ على نظافة شباكه ويعلن الحكم محمد عبيد صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

وبدأ الشوط الثاني بتسديدة بعيدة من لوفانور مرت إلى جانب القائم، وعبر ذلك عن مدى الصعوبة التي وجدها شباب الأهلي في الاختراق على الرغم من سيطرته المطلقة على المجريات.

تبديل مبكر

ولجأ عبد العزيز العنبري إلى تعزيز المنطقة الخلفية بإشراك محمد الشحي لاعب الارتكاز مكان الجناح عمر جمعة، واستمرت ركنيات شباب الأهلي وبلغت في الدقيقة 56 ست ركلات ركنية، من دون ركنية للشارقة.

وقام جوميز من الشارقة بمجهود فردي وتمت عرقلته ليحتسب الحكم ركلة حرة على حافة المنطقة أحدثت خطورة ملحوظة قبل أن تنتهي برأسية أمسكها ماجد ناصر في الدقيقة 61.

وفي ظل بقاء الأمور كما هي، سيطرة لشباب الأهلي، ودفاع شرقاوي قوي، قرر المدرب الأرجنتيني أروابارينا الدفع بالمهاجم أحمد خليل مكان عبدالله النقبي في الدقيقة 74.

لكنّ أي شيء لم يتغير، حيث انتهى الشوط بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ل«الملك».

فرحة وحسرة في المدرجات دقيقة حداد

قبل انطلاق المباراة قام لاعبو الشارقة وشباب الأهلي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار، كما قامت الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة بترديد السلام الوطني قبل انطلاقة الحدث الكبير، كما قامت أيضاً بترديد السلام الوطني في الدقيقة السادسة، تخليداً لذكرى الشهداء الستة من جنود القوات المسلحة.

شايفر يحضر اللقاء

تواجد الألماني وينفرد شايفر المدير الفني لفريق بني ياس حالياً وشباب الأهلي سابقاً في مدرجات استاد آل مكتوم لمتابعة اللقاء، حيث تلقى التحية من الحضور خاصة جماهير شباب الأهلي.

Advertisements

مساندة قوية

ظلت جماهير الشارقة تساند فريقها بقوة ولم تتوقف عن التشجيع وكانت أكثر فاعلية بإيجابية في المدرجات من جمهور شباب الأهلي رغم أن الأخير كان عدده أكبر من جمهور الشارقة.

وركز جمهور «الملك» على دعم الفريق لبث الحماسة في أوساط اللاعبين كي يسهم في تعويض النقص العددي للفريق بعد طرد الحسن صالح، وبالفعل لعب التشجيع والمساندة الجماهيرية القوية دوراً كبيراً في ثبات الشارقة أمام سيل الهجوم الأحمر.

أول مدرب مواطن يفوز ب «السوبر»

العنبري: لم يكن أمامنا سوى الوصول إلى ركلات الترجيح

أهدى عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، إنجاز الفوز بلقب الكأس السوبر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، معتبراً أن الموسم الجديد 2019-2020 سيكون صعباً، قياساً إلى العرض الجيد الذي قدمه شباب الأهلي.

وقال العنبري: شباب الأهلي كان الطرف الأفضل في أول 10 دقائق وبعد طرد الحسن صالح في الدقيقة 22، لم يكن أمامنا من حل سوى جر اللقاء إلى ركلات الترجيح.

وتابع: في ظل هذا الجو والنقص لم نكن نستطيع اللعب بالوتيرة السريعة التي نجيدها، لذلك كان الحل محاولة الوصول إلى ركلات الترجيح.

ووجه العنبري كلمة إلى اللاعبين، وأكد لهم بأن يستعدوا للموسم الجديد الصعب.

يذكر أن العنبري أصبح أول مدرب مواطن ينال شرف الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي في زمن الاحتراف، بعدما كانت الألقاب العشرة السابقة من نصيب «الخواجات».

وتنوعت هوية المدربين الذين أسهموا في قيادة فرقهم لنيل لقب كأس السوبر في العقد الأخير؛ حيث كان التشيكي إيفان هاشيك صاحب اللقب الأول مع «شباب الأهلي»، قبل أن ينال الألماني وينفرد شايفر مدرب بني ياس الحالي اللقب الثاني مع العين.

ودخل التونسي غازي الغرايري لائحة السجل الذهبي بقيادة الإمارات لنيل اللقب، قبل أن يتحول اللقب «أوروبياً» حيث نال النمساوي هيكسبرغر الكأس مع الوحدة، لتبدأ بعدها حقبة الروماني كوزمين الذي توج بالكأس 4 مرات في 5 مواسم، منها 3 مرات متتالية، مقابل مرة واحدة للكرواتي زلاتكو بينما نال اللقب فريق الوحدة في آخر موسمين مع المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الوصل حالياً.

ويعتبر الروماني كوزمين أكثر المدربين تتويجا بكأس السوبر، حيث فاز بالكأس 4 مرات، منها 3 مع شباب الأهلي مقابل مرة واحدة مع العين، بينما رفع مواطنه حصة الرومانيين إلى 6 ألقاب، بعدما توج باللقب مرتين في آخر نسختين.

الكعبي: العنبري «جوارديولا الإمارات»

أطلق المعلق علي سعيد الكعبي، خلال مباراة الملك والفرسان، على عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، مسمى «جوارديولا الإمارات»؛ لتميزه ولتحقيقه لقبين مهمين خلال موسمين على التوالي.

دخول متأخر

تواجد المدرب عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، في أرضية الملعب قبل انطلاقة الحدث بلحظات فقط، حيث قام بتبادل التحية مع الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي.