جدارية ضد العنصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عاد 8 لاعبين من فريق كرة قدم أمريكية سابق بجامعة ويومنج للاحتفال بجدارية؛ بمناسبة مرور 50 عاماً على طرد 14 لاعباً من فريق الجامعة؛ لأنهم أرادوا التعبير عن معارضتهم للعنصرية.

وكشفت جامعة ويومنج عن الجدارية في حي لاراماين؛ للتعبير عن احترامها للاعبين المطرودين، الذين عرفوا باسم «بلاك14»، وتبقى منهم 11 لاعباً على قيد الحياة، وقال توم بورمان مدير الألعاب في الجامعة: «القصة يعرفها الجميع؛ لكنني شعرت بمزيد من التعاطف معهم، بعد زيارتهم للجامعة في السنوات ال10 الماضية، أردنا مد غصن زيتون».

وتعود القصة إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1969؛ عندما تقدم 14 لاعباً من فريق المدرب ليود ايتون بطلب ارتداء شارة سوداء على الذراع في مباراة أمام فريق جامعة بريجهام يونج التي تملكها مجموعة دينية متطرفة تمنع حصول السود على رخصة رجل دين. رفض المدرب الطلب وطردهم وخسر جميعهم منحة الجامعة، ويعلق أحدهم، ويدعى تيد ويليام: «اعتقد الجميع أننا تمردنا على المدرب؛ لكننا لم نفعل». ويقول ليونيل جريمز: إن تداعيات ذلك الطرد أثرت حتى في فرص حصوله على عمل لاحقاً، ويضيف: «لم نفهم ردة فعل المدرب، ولم يشرح لنا أبداً دوافعه حتى وفاته في 2007».