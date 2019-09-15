حازم إمام: الزمالك إذا خاض لقاء العودة أمام جينراسيون بنفس الطريقة لن يتأهل

الموجز

قال الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق تعليقا علي هزيمة الزمالك من منافسه جينيراسيون في المباراة التي جمعت بينهما " السبت "، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح جينيراسيون :" لاعبي جينيراسيون استطاعوا استخدام القدرة الهجومية والتنظيم داخل الملعب بصورة مميزة للغاية ".

وحذر " الكابتن حازم " خلال تحليل اللقاء بفضائية " أون سبورت " ،المدير الفني الجديد لنادي الزمالك " ميتشو " : " الزمالك لن يتأهل في حالة خوض المباريات بدون تنظيم ".

وتعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.