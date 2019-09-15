بشير التابعي تعليقا على خسارة الزمالك : «النتيجة إيجابية .. والابيض لم يؤدي الاداء المتتظر»

الموجز

وصف الكابتن بشير التابعى، لاعب الزمالك السابق، خسارة الزمالك أمام مضيفه جينراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالنتيجة الإيجابية.

وقال الكابتن " بشير " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، و المذاع على قناة "صدى البلد"، : النتيجة إيجابية وليست مقلقة، المنافس مش فريق يخوف , و الزمالك لم يؤد الأداء المنتظر أمام بطل السنغال لعدة أسباب،

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إجراء أكثر من تغيير فى تشكيلة الفريق، مما أحدث هزة داخل صفوف الزمالك، بداية من حرس المرمى وغياب شيكابالا وبن شرقى، وبالتالى لم يحدث تجانس خلال المباراة .

وكان الزمالك قد خسر السبت، أمام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا .