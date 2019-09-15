الفيحاء يخطف نقطة من الهلال والوحدة يسقط الأهلي









اسماء السيد - خطف الفيحاء نقطة ثمينة من مضيفه الهلال عندما فرض عليه التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة لمباراتهما السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الهلال عن طريق نواف العابد (50)، قبل أن يحقق الفيحاء التعادل بواسطة البرتغالي أرسينيو مارتينيز (90+4).

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب، يليهما الفيحاء ثالثا مع خمس نقاط.

وأراح مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو عددا من لاعبيه الأساسيين تحضيرا للمواجهة المرتقبة ضد الاتحاد في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل. لكن بطل السعودية لموسمي 2016-2017 و2017-2018 كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وصاحب المبادرة الهجومية بتسديدة الفرنسي بافيتيمبي غوميس التي تصدى لها الحارس الأردني عامر شفيع (4).

ورد مارتينيز بكرة قوية أوقفها حارس الهلال عبدالله المعيوف على دفعتين (33)، قبل أن ينقذ شفيع مرماه مجددا وهي المرة بكرة للسوري عمر خريبين، حولها بأطراف أصابعه للركنية (38).

وبعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني، أخذ الهلال الأسبقية بواسطة العائد من الإصابة نواف العابد الذي استغل كرة عرضية ولعبها قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس شفيع (50).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع خطف الفيحاء التعادل عندما تلقى مارتينيز كرة عرضية لعبها مباشرة على يمين عبدالله المعيوف.

وفي مباراة ثانية حسم التعادل بنتيجة 1-1) لقاء أبها والرائد.

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سجل للرائد المغربي جلال الداوي (22 من ركلة جزاء) ولأبها مواطنه أمين عطوشي (26).

ونجح الوحدة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه الأهلي (2-1) على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي هدفي الوحدة (8 و45) في حين سجل السوري عمر السومة هدف الأهلي الوحيد (90+5)، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (65).

ملخص مباراة الهلال والفيحاء:

ملخص مباراة الاهلي والوحدة:

ملخص مباراة أبها والرائد: