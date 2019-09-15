اتحاد الكرة يستبعد حكام صربيا وسويسرا من إدارة مباراة السوبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استبعاد حكام صربيا وسويسرا من إدارة مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل، وذلك بسبب وجود المدرب الصربى ميتشو فى الزمالك ، والسويسرى فايلر فى الأهلى، حيث قامت لجنة الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، بارسال خطابات إلى 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

حيث تم ارسال خطابات إلى اتحادات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والنمسا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وأذربيجان، حيث استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري باستاد برج العرب في تمام الساعة الـ8 مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك بتقدير حضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق).