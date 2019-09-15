ميتشو بعد الخسارة الافريقية لن نتنازل عن السوبر ومباراة العودة

سجل اليوم فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال هدفين في مرمى الأبيض، حيث اكد الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك، أنه تم التسجيل للفريق الأخر بسبب بعض الأخطاء الدفاعية التى تم ارتكابها خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، والذي أقيم على استاد “لاديور” بمدينة أتيس السنغالية، والتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز السنغالي بنتيجة 2/1.

كما أضاف ميتشو خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة، قال فيها إنه رغم استقبال شباك فريقة هدفين، إلا إن الزمالك قد نجح بتسجيل هدف في شباك جينيراسيون فوت على أرضهم، وهذا الأمر الذي سيسهل المهمة في لقاء العودة.

وقد قال الصربي ميتشو: “لعبنا اليوم أمام فريق قوى، ولديهم جمهور كبير، وهذه الميزة ستكون متاحة لنا في لقاء العودة في مصر، وسنواجههم بأفضل أسلوب لحصد بطاقة التأهل.. والأبيض لعب على الاستحواذ وبالنسبة للهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونحن نمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم لنا استعدادا لمباراة العودة وكذلك في مباراة السوبر المصري 4 لاعبين في القاهرة “