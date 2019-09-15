شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: أداء الأهلى "تحسن" مع فايلر.. وواجهنا صعوبات أمام بطل غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول فى غينيا الاستوائية، أن أداء الفريق تحسن نسبيًا تحت قيادة السويسرى فايلر المدير الفنى الجديد، موضحًا أن التطور سيظهر مع مرور الوقت.

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تابع قنديل خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، أن الأهلى واجه صعوبات عديدة خلال مواجهة كانو سبورت الغيني فى دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، متمثلة فى سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة، ورغم ذلك نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة.

وعن اعلان الأهلى تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق المصاب، قال عضو المجلس أن الجميع يعلم مبادئ وقيم القلعة الحمراء والتى لا تقبل المزايدات، لافتا إلى أن الأهلى لا يتخلى عن ابناءه.