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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى اليوم الاحد 15 / 9 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلا على نظيره ماليندى بطل زنجبار باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية .موعد مباراة المصرى وماليندى الزنجبارى
تقام مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار اليوم الاحد الموافق 15 / 9/ 2019 فى تمام الثالثة والربع عصراً حيث يسعى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 29 من سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.مشوار المصرى وماليندى فى الكونفدرالية
وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.طاقم تحكيم أوغندى لمباراة المصرى وماليندى
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصري مع ماليندي إلى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالي ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.
وكان المصري نجح في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الثلاثي الظهير الأيسر بهاء مجدي وصانع الألعاب عماد فتحي، لاعبا نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، وخالد مصطفى مدافع القلعة البيضاء الشاب لمدة موسمين على سبيل الإعارة، كما تعاقد مع مفتاح طقطق، صانع ألعاب فريق أهلي طرابلس الليبي، ومحمد زكريا "شيكا" الجناح الأيمن لنادي فاركو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ورحل عن الفريق إسلام عيسى، الذي تم بيعه إلى نادي بيراميدز، وتم الإستغناء عن كل من الحارس محمود السيد والظهير الأيسر مصطفى مارسيلو والظهير الأيمن محمد شطة وصانع الألعاب النيجيري إيزيكال باسي ومحمود القط وصانع الألعاب عبدالله بيكا والمدافع أحمد عبد الموجود والظهير الأيسر الحسيني سمير، كما انتقل صانع الألعاب محمد عبد اللطيف "جريندو" إلى نادي حرس الحدود، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
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