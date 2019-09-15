شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة .. فوز الأهلي.. هزيمة الزمالك.. وسقوط السيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

بيراميدز يتعادل 1- 1 أمام شباب بلوزداد فى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، فى المواجهة التى أقيمت بينهمتا مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي والتى جاءت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ليعقد موقفه فى البطولة قبل مباراة الإياب فى الجزائر، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، على جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

بشكتاش يسقط والننى يتلقى طرد فى بداية مشواره بالدورى التركى

خسر فريق بشكتاش أمام نظيره غازى سبور فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى التركى الممتاز، وتعرض الدولى المصري محمد الننى للطرد فى أول مباراة له مع فريقه الجديد، بعد الاعتداء بدون كرة على لاعب المنافس.

الأهلى يهزم كانو سبورت بثنائية فى المهمة الأولى مع فايلر

حقق الأهلي أول فوز تحت قيادة السويسرى الجديد رينيه فايلر بتحقيق فوز هام ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب الأخير فى العاصمة مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

نورويتش ضد مان سيتى .. خسارة أولى لرجال جوارديولا فى البريميرليج

سقط مانشستر سيتي، أمام مضيفه نورويتش سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت ألفريقين على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

توتنهام يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة فى الدورى الآنجليزى

حقق فريق توتنهام فوزا عريضا على كريستال بالاس بنتيجة 4/0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب توتنهام الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدورى الإنجليزي الممتاز. كلوب: لم أستمتع بمباراتنا ضد نيو كاسل قبل الدقيقة 25 يؤمن يورجن كلوب المدير ألفني لليفربول، بتراجع أداء فريقه فى الدقائق الأولى من عمر مباراة نيوكاسل يونايتد التى أقيمت اليوم بملعب "أنفيلد"، والتى إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الآنجليزى الممتاز "البريميرليج". Advertisements

بيراميدز يتعادل 1- 1 أمام شباب بلوزداد فى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابى 1/1 بين ألفريقين، فى المواجهة التى أقيمت بينهمتا مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي والتى جاءت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ليعقد موقفه فى البطولة قبل مباراة الإياب فى الجزائر، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشنأوي، عبد الله بكري، عمر جابر، على جبر، إيريك ترأوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

الأهلى يهزم كانو سبورت بثنائية فى المهمة الأولى مع فايلر

حقق الأهلي أول فوز تحت قيادة السويسرى الجديد رينيه فايلر على حساب مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بملعب الأخير فى العاصمة مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

نورويتش ضد مان سيتى .. خسارة أولى لرجال جوارديولا فى البريميرليج

سقط مانشستر سيتي، أمام مضيفه نورويتش سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت ألفريقين على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

توتنهام يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة فى الدورى الآنجليزى