شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان : "جوزيه " دائما يلعب على العامل النفسى ويوجه رسالة للاعبى الصفاقسى 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسى و الاهلى الأسبق أن البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى السابق للأحمر كان دائما يلعب على العامل النفسى للاعبين خلال قيادته للقلعة الحمراء. وأوضح أنيس بوجلبان خلال تصريحات تلفزيوينة أن البرتغالى جوزية وجه رسالة للاعبى الصفاقسى بالقاهرة عقب التعادل أمام الأهلى فى نهائى بطولة أفريقيا 2006، قائلا: " متفرحوش أوى كدا فى مباراة تانية". Advertisements وأشار أنيس بوجلبان أن جميع لاعبى الصفاقسى فى ذلك التوقيت احتفلوا بالبطولة وأن مباراة العودة محسومة بشكل كبير للفريق التونسى . وتابع أنيس بوجلبان أن ملعب رادس التونسى دائما يصادفه الحظ مع فريق الاهلى والفوز عليه بمثابة ستاد القاهرة أيضا .

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