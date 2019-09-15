شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان : الزمالك حاول خطفى من المطار قبل الإنضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسي أنيس بوجلبان لاعب فريق الأهلى والصفاقسى الأسبق أن مسئولو الزمالك حاولوا خطفه و التعاقد معه قبل الإنضمام للقلعة الحمراء وتواجدوا بمطار القاهرة عند وصوله ولكنه رفض ذلك الأمر .

وأضاف بوجلبان في تصريحات تلفزيوينة:" مسئولو الزمالك عرضوا عليا رحيل أحد اللاعبين الأجانب مقابل ضمي، ولكني صاحب مبدأ وإلتزمت بكلمتي مع الأهلي".

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وأشار مدافع وسط الأهلى الأسبق أن حلم أى لاعب الإنضمام للاهلى صاحب أكبر شعبية فى أفريقيا و الوطن العربى وتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر من اكبر الانجازات التى حققتها فى حياتى .