شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان : الزمالك حاول خطفى من المطار قبل الإنضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسي أنيس بوجلبان لاعب فريق الأهلى والصفاقسى الأسبق أن مسئولو الزمالك حاولوا خطفه و التعاقد معه قبل الإنضمام للقلعة الحمراء وتواجدوا بمطار القاهرة عند وصوله ولكنه رفض ذلك الأمر .
وأضاف بوجلبان في تصريحات تلفزيوينة:" مسئولو الزمالك عرضوا عليا رحيل أحد اللاعبين الأجانب مقابل ضمي، ولكني صاحب مبدأ وإلتزمت بكلمتي مع الأهلي".
وأشار مدافع وسط الأهلى الأسبق أن حلم أى لاعب الإنضمام للاهلى صاحب أكبر شعبية فى أفريقيا و الوطن العربى وتحقيق البطولات مع الفريق الأحمر من اكبر الانجازات التى حققتها فى حياتى .
كانت هذه تفاصيل خبر أنيس بوجلبان : الزمالك حاول خطفى من المطار قبل الإنضمام للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.