شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يشبه هدف مصطفى محمد فى بطل السنغال بأهداف رونالدو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى خالد الغندور بالهدف الذى سجله مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى شباك جينيراسيون فوت السنغالى فى اللقاء الذى انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .
قال العندور خلال تصريحات تليفزيوينة اليوم :"اللي بيتكلموا على وقوف كريستيانو رونالدو في الهواء يشوفوا مصطفى محمد عمل إيه النهاردة".
تعرض الأبيض للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
وأضاف الغندور أن الأهلاوية كانوا فرحانين في خسارة الزمالك اليوم ، وعندما خسروا 5 من صن داونز الجنوب أفريقى العام الماضى كانوا على ثقة بأنهم هيعملوا ريمونتادا ".
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