عدلى القيعى: أنيس بوجلبان أسهل وأسرع صفقة تعاقدت معها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن صفقة التونسي أنيس بوجلبان لاعب فريق الأحمر السابق من أسرع و أسهل الصفقات التي حسمها فى القلعة الحمراء عقب الظهور الجيد مع فريق الصفاقسى التونسى. وأوضح عدلى القيعي في تصريحات تليفزيونية: "عرضت بوجلبان على مسئولو الأهلي ووافقوا على التعاقد مع اللاعب وتحدثت معه هاتفيا وأنهينا كافة التفاصيل، ومضينا العقود". وأشار عدلى القيعى أن أنيس بوجلبان كان حاسم أمره بالانتقال للاهلي ولم يطلب أي شروطا ووقع فورا للأهلي.

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