شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، من السنغال.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد فى السنغال، قبل مغادرة العاصمة السنغالية داكار فى الثانية صباح يوم الاثنين، على أن تصل البعثة إلى القاهرة فى الخامسة مساء الاثنين بعد "ترانزيت" المغرب.

وخسر فريق الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.