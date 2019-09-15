شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يشكل لجنة لإدارة مباراة العربى الكويتى .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تشكيل اللجنة المنظمة لمباراة العربى الكويتى برئاسة عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم و عضوية حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس و جاسر شمس المدير التنفيذي وعبد الجليل إمام مدير الكرة ، للإعداد و التجهيز لفاعليات مباراة العودة أمام نادى العربى الكويتى فى إطار مباريات دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال .

و تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجارى بملعب إستاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، و تسعى إدارة زعيم الثغر لخروجها بالشكل اللائق لزعيم الثغر و بالحفاوة الكبيرة التي أستقبلت بها البعثة خلال تواجدها بدولة الكويت الشقيق .

تمكن فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على العربى الكويتى بهدف نظيف أحرزه خالد قمر، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، فى بالكويت .